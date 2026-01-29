Affaire financière : un père de famille risque une peine ferme et un lourd remboursement





Un père de famille polygame, ayant dix-huit enfants, est poursuivi pour une affaire d’abus de confiance et encourt une peine d’un an d’emprisonnement ferme, en plus de l’obligation de rembourser une somme de 61,5 millions de francs CFA assortie d’intérêts à la partie civile.



Les faits remontent à la campagne de commercialisation de l’arachide de 2024. L’intéressé avait reçu la mission d’acquérir cent tonnes de graines d’arachide au prix de 615 francs CFA le kilogramme pour le compte d’un opérateur économique. À cet effet, deux chèques d’un montant total de 60 millions de francs CFA ainsi qu’une somme de 1,5 million de francs CFA en espèces lui avaient été remis, portant le total à 61,5 millions.



Par la suite, le mis en cause a déclaré avoir été victime d’un détournement de plus de la moitié de cette somme par son propre fils, qui aurait utilisé l’argent pour tenter une émigration vers les États-Unis via le Nicaragua. Cette situation, selon lui, l’aurait empêché d’honorer son engagement.



N’ayant pas non plus respecté le délai fixé au 31 décembre pour restituer les fonds, il a été placé en détention après le dépôt d’une plainte pour abus de confiance. Cette incarcération est intervenue malgré la mise en garantie de deux maisons, d’un véhicule et le versement de dix millions de francs CFA.



À la barre, lors de l’audience tenue le jeudi 29 janvier, le prévenu a maintenu sa version des faits tout en reconnaissant ses relations avec la partie plaignante. L’avocat de cette dernière a sollicité une indemnisation de 50 millions de francs CFA pour l’ensemble des préjudices subis.



Estimant que la culpabilité et la mauvaise foi du prévenu étaient établies, le procureur a requis une peine d’un an de prison ferme.



Cette réquisition a été jugée excessive par les avocats de la défense, qui ont plaidé la relaxe ou, à défaut, une application particulièrement clémente de la loi pénale. Ils ont notamment demandé que le montant du préjudice soit limité aux déclarations du prévenu et que soit actée la réception des dix millions de francs CFA déjà versés, tout en exprimant des réserves sur la procédure de médiation pénale engagée.



Le délibéré est attendu pour le jeudi 5 février. En attendant la décision du tribunal, le prévenu demeure détenu à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel.



dakaractu

