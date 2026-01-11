CAN 2025 : Pape Thiaw présente ses excuses après l’incident du penalty en finale





Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a présenté ses excuses dimanche à Rabat après avoir demandé à ses joueurs de quitter momentanément la pelouse à la suite d’un penalty accordé au Maroc durant le temps additionnel de la finale de la Coupe d’Afrique des nations.



La rencontre avait été interrompue pendant plusieurs minutes lorsque les Lions de la Teranga ont quitté le terrain, contestant la décision arbitrale qu’ils estimaient injustifiée. Après concertation, les joueurs sénégalais sont finalement revenus sur la pelouse. Le penalty, tiré par Brahim Diaz, n’a pas été transformé.



Le Sénégal a ensuite remporté la finale sur le score de 1-0, grâce à un but inscrit par Pape Guèye à la 98e minute des prolongations. Le milieu de terrain a été désigné homme du match.



Au terme de la rencontre, Pape Thiaw s’est exprimé au micro de BeIN Sports pour revenir sur cet épisode. Il a reconnu ne pas avoir apprécié sa réaction, expliquant avoir agi sous le coup de l’émotion. Après réflexion, il a décidé de faire revenir ses joueurs sur le terrain et a présenté ses excuses, affirmant ne plus vouloir s’attarder sur les faits de jeu.



Le technicien sénégalais a également évoqué les décisions arbitrales controversées, rappelant qu’un but sénégalais avait auparavant été refusé. Il a souligné que les erreurs d’arbitrage font partie du football et reconnu que son équipe n’aurait pas dû réagir de cette manière, tout en indiquant que cet épisode appartient désormais au passé.



Fraîchement sacré champion d’Afrique pour sa première participation à la tête de l’équipe nationale A, Pape Thiaw a tenu à féliciter ses joueurs. Il a rappelé que ce trophée constituait un objectif majeur pour le groupe, fruit d’une préparation sérieuse et d’un parcours marqué par des rencontres difficiles, notamment lors de la finale.



Selon lui, les Lions ont fait preuve de caractère et de résilience malgré les difficultés rencontrées, des qualités qui ont finalement été récompensées par ce sacre continental.

