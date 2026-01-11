CAN 2025 : Pape Thiaw et les Lions opposés à une annonce de départ de Sadio Mané





À la veille de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 contre le Maroc, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, s’est exprimé en conférence de presse sur la déclaration de Sadio Mané annonçant sa dernière participation avec l’équipe nationale. Une prise de position que le technicien sénégalais n’approuve pas.



Selon Pape Thiaw, une décision d’une telle portée ne peut plus relever du seul choix du joueur. Il estime que Sadio Mané représente bien plus qu’un simple international et qu’un peuple entier aspire à le voir poursuivre son aventure avec les Lions. Pour le sélectionneur, cette annonce a été faite sous le coup de l’émotion et ne reflète ni la volonté du pays ni celle du staff technique. Il a insisté sur l’importance du joueur, qu’il considère comme une référence mondiale et un modèle par son humilité, son comportement et son engagement sous le maillot national. Il a rappelé le rôle déterminant joué par Mané lors de la CAN 2022, qui a permis au Sénégal de décrocher sa première étoile, soulignant qu’aucun membre du groupe ne souhaite le voir s’éloigner de la sélection.



Présent également devant la presse, le défenseur Moussa Niakhaté a abondé dans le même sens. Il a salué les qualités sportives et humaines du numéro 10 des Lions, le qualifiant de joueur exceptionnel et d’homme remarquable. Il a reconnu l’influence déterminante de Sadio Mané dans son intégration en équipe nationale, mettant en avant son humilité, sa rigueur au travail, sa constance et sa longévité au plus haut niveau.



Pour Moussa Niakhaté, l’équipe se doit de tout donner afin d’offrir une deuxième étoile au Sénégal, une consécration supplémentaire qui renforcerait encore la place de Sadio Mané parmi les plus grands joueurs de l’histoire du football africain.

