CAN 2025 : Ousmane Sonko minimise les tensions et réaffirme la solidité des relations sénégalo-marocaines





Les événements survenus à la suite de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 entre le Sénégal et le Maroc ne sauraient être interprétés comme des signes de ruptures politiques ou culturelles entre les deux pays, a déclaré lundi à Rabat le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko.



S’exprimant lors de la 15ᵉ session de la Grande commission mixte sénégalo-marocaine, qu’il a coprésidée avec son homologue marocain Aziz Akhannouch, le chef du gouvernement sénégalais a estimé que les incidents observés relèvent davantage de réactions émotionnelles liées à la ferveur sportive que de divergences profondes entre les deux peuples.



Selon lui, les débordements enregistrés ne doivent ni être ignorés ni amplifiés, mais compris comme des excès d’émotion, sans portée politique ou culturelle. Il a rappelé que cette visite officielle intervient dans un contexte marqué par une forte charge émotionnelle, alimentée par des images et des réactions parfois difficiles, mais qui ne sauraient altérer des relations historiquement solides.



Ousmane Sonko a insisté sur le fait que le sport, aussi passionné soit-il, ne peut servir de facteur de division entre deux nations aux liens anciens et profonds. Il a souligné que cette rencontre sportive a plutôt mis à l’épreuve l’intensité des passions nationales, sans opposer les peuples sénégalais et marocain.



Le Premier ministre a rappelé que les relations entre les deux pays reposent sur des échanges humains, spirituels, culturels et économiques anciens, nourris par la circulation des savoirs, des confréries religieuses, des étudiants et des entrepreneurs. À ses yeux, de tels fondements ne peuvent être fragilisés par un événement sportif.



Rejetant l’idée d’un déplacement motivé par un besoin d’apaisement, Ousmane Sonko a présenté cette visite comme une démarche de confirmation et de projection commune, destinée à renforcer une relation fondée sur le respect mutuel et une vision partagée de l’avenir.



Il a appelé à dépasser les émotions suscitées par les incidents pour consolider un avenir commun plus structuré et ambitieux, affirmant que l’amitié sénégalo-marocaine est suffisamment enracinée pour résister à ce type de tensions passagères.



La visite du Premier ministre sénégalais intervient une semaine après la finale de la CAN 2025, disputée le 18 janvier et remportée par le Sénégal face au Maroc. Cette rencontre a donné lieu à des incidents et à des tensions persistantes entre supporters des deux pays, notamment sur les réseaux sociaux.



La controverse est née d’une décision arbitrale accordant un penalty au Maroc peu après un but refusé au Sénégal, provoquant une vive réaction du staff sénégalais, qui avait demandé à ses joueurs de quitter provisoirement le terrain. Le match a ensuite repris et s’est conclu par une victoire sénégalaise grâce à un but inscrit par Pape Guèye.



À la suite de ces événements, dix-huit supporters sénégalais ont été placés en détention provisoire au Maroc pour des faits qualifiés de hooliganisme. Leur procès, ouvert devant un tribunal de Rabat, a été reporté au 29 janvier.

