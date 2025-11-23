Braquage à domicile : des bandits armés s’en prennent à une mère de famille

Selon les premières informations, les assaillants, munis d’armes blanches et d’un pistolet, se seraient introduits tard dans la nuit dans le domicile de la gérante. Une fois à l’intérieur, ils se sont rués sur elle, exigeant la clé du coffre et l’argent issu de ses transactions du jour.



Terrorisée, la commerçante a été ligotée et violentée tandis que ses enfants, sous le choc, assistaient à toute la scène sans pouvoir intervenir. Les malfaiteurs ont ensuite fouillé la maison de fond en comble, s’emparant d’une importante somme d’argent, de téléphones portables et d’autres objets de valeur, avant de prendre la fuite dans un véhicule qui les attendait à l’extérieur.



Alertés par les cris, les voisins ont tenté d’intervenir, mais les bandits ont réussi à s’échapper. Une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller les membres de ce gang particulièrement dangereux, qui pourraient être liés à plusieurs autres braquages similaires dans la région.



La victime, toujours sous le choc, a été évacuée à l’hôpital pour recevoir des soins, tandis que ses enfants bénéficient d’un accompagnement psychologique.



Cette affaire relance le débat sur la recrudescence de l’insécurité et souligne la nécessité de renforcer la protection des commerçants, souvent pris pour cibles par des criminels.

