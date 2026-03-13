Bignona : un militaire perd la vie lors d’une intervention contre des cultures illicites

L’incident s’est produit le jeudi 12 mars, dans la matinée, lorsque des soldats de la Zone militaire N°5 menaient des opérations de destruction de champs de chanvre indien à Kadialock, dans le département de Bignona.

Les troupes ont été prise à partie par des individus armés, déclenchant un accrochage violent.



Selon le communiqué officiel de l’État-major général des armées :



1 militaire tué

6 autres blessés

Plusieurs assaillants neutralisés, sans précision sur leur nombre



Le communiqué précise que les unités militaires poursuivent leurs opérations sur le terrain.



L’opération s’inscrit dans le cadre d’une campagne continue de lutte contre la culture illicite de cannabis dans cette zone sensible du sud du pays.





Selon le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, directeur de l’information et des relations publiques des armées, la mission des forces armées est triple :



Éradiquer les cultures de chanvre indien Traquer les groupes armés impliqués dans ces activités illicites Protéger les populations et leurs biens

Le Nord Sindian, proche de la frontière avec la Gambie, est régulièrement le théâtre de tensions liées aux cultures illicites et à la présence de groupes armés.





Les autorités militaires insistent sur la nécessité de poursuivre ces opérations, malgré les risques, afin d’assurer la sécurité et la stabilité dans la région.

