Bassirou Diomaye Faye souhaite une année scolaire 2025-2026 axée sur l’équité et la qualité





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ce mercredi un message de vœux à la communauté éducative à l’occasion de la rentrée des classes. Il a souhaité à tous une année scolaire 2025-2026 “placée sous le signe de l’équité, de la qualité et de la transformation humaniste de l’école”.



Sur le réseau social X, le chef de l’État a rappelé que près de 4,5 millions d’élèves et d’étudiants reprennent les cours à travers tout le pays. Il a également adressé ses encouragements aux enseignants, aux parents et à l’ensemble des acteurs du système éducatif.



Bassirou Diomaye Faye a souligné que, dans le cadre de l’Agenda national de transformation – Vision Sénégal 2050, l’école publique poursuit sa refondation afin d’assurer à chaque enfant des conditions d’apprentissage, d’inclusion et d’épanouissement optimales.

