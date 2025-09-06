Bassirou Diomaye Faye salue la victoire des Lions face à la RDC

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa fierté après la victoire de l’équipe nationale du Sénégal (3-2) contre la République démocratique du Congo (RDC), mardi soir à Kinshasa, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Dans un message publié sur Facebook après le coup de sifflet final, le chef de l’État a félicité les Lions pour leur engagement, leur discipline et leur courage.



« Ils nous l’avaient promis, ils l’ont fait »

Bassirou Diomaye Faye a rappelé l’entretien téléphonique qu’il avait eu quelques heures avant le match avec le capitaine Kalidou Koulibaly et le staff technique :



« Ils nous l’avaient promis ce matin, ils l’ont fait ! Avec courage et discipline, nos Lions sont allés chercher une victoire précieuse au Congo, rendant fier tout un peuple. »



Un appel à rester mobilisés

Le président a toutefois souligné que « le travail n’est pas fini », rappelant qu’il reste encore deux matchs décisifs contre la Mauritanie et le Togo. Il a invité les supporters à rester concentrés et unis pour accompagner l’équipe vers une nouvelle qualification mondiale.



« En avant, Lions ! Le pays tout entier croit en vous », a-t-il conclu.



Avec ce succès, le Sénégal prend la tête du groupe B avec 18 points, devant la RDC (16 points).



📌 aps