Bassirou Diomaye Faye rencontre la diaspora sénégalaise à Yokohama





En marge de sa visite officielle au Japon, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a clôturé une journée dense par une rencontre conviviale avec la communauté sénégalaise installée à Yokohama.



Ce moment d’échanges a permis au Chef de l’État de rappeler la force des liens qui unissent le Sénégal à sa diaspora et de souligner son rôle essentiel dans le développement économique, social et culturel du pays.



Les discussions ont porté sur la contribution des Sénégalais de l’étranger aux projets nationaux, la promotion de la culture sénégalaise et le renforcement des relations de coopération avec le Japon. Le Président Faye a insisté sur l’importance de maintenir un dialogue permanent avec les ressortissants établis à l’étranger, les invitant à s’impliquer davantage dans les initiatives de développement.



La rencontre, marquée par la proximité et l’écoute, a également permis aux membres de la communauté d’exprimer leurs préoccupations et de partager leurs suggestions dans un cadre constructif. Elle illustre l’attention particulière accordée par le Chef de l’État à la diaspora et son engagement à renforcer les liens entre le Sénégal et ses citoyens établis hors du pays.



aps

