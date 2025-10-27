Menu
Bassirou Diomaye Faye ordonne l'adoption du nouveau Code minier avant fin 2025


Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025


Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement d’accélérer la finalisation du nouveau Code minier et de renforcer la gouvernance du secteur pour une exploitation durable et souveraine des ressources du pays.


Bassirou Diomaye Faye ordonne l’adoption du nouveau Code minier avant fin 2025

 

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exhorté le gouvernement, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, à accélérer la finalisation du projet de loi sur le nouveau Code minier, afin qu’il soit adopté avant la fin de l’année 2025.

Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de poursuivre la restructuration et la transformation du secteur minier, en vue d’une gouvernance plus transparente, inclusive et durable.

Attaché au développement territorial durable des zones d’exploitation, le président a rappelé l’importance d’une utilisation efficace du Fonds de réhabilitation minier et du Fonds de développement des collectivités territoriales, destinés à soutenir les communautés concernées.

Bassirou Diomaye Faye a également souligné la priorité accordée à la transformation locale des ressources minières et à la création d’une industrie nationale forte, pilier de la stratégie industrielle du Sénégal.

Il a, à cet effet, demandé la programmation du lancement du Pôle industriel minier de Matam, consacré à la valorisation des phosphates de Ndendory, tout en instruisant le ministre des Mines de mettre en place un Comptoir national de commercialisation de l’or, gage de souveraineté économique.

Enfin, le président a appelé le gouvernement à maîtriser la participation de l’État dans les entreprises minières privées, à accélérer la restructuration des sociétés publiques telles que la SOMISEN et la MIFERSO, à mettre à jour la cartographie nationale des ressources minières, et à assurer une gestion concertée des carrières.




