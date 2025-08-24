Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron discutent du renforcement du partenariat franco-sénégalais

En marge de sa participation à la rencontre des entrepreneurs de France, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu ce mercredi à l’Élysée par Emmanuel Macron.



Selon une source officielle, l’entretien, marqué par une atmosphère cordiale, a permis aux deux dirigeants de passer en revue les programmes de coopération et d’aborder les moyens de renforcer le partenariat rénové entre le Sénégal et la France. Les échanges ont notamment porté sur l’investissement, le commerce, la défense et la sécurité.



Cette revue de la coopération sera approfondie lors du prochain séminaire intergouvernemental prévu en septembre. Bassirou Diomaye Faye a également salué la position de son homologue français sur les questions mémorielles, en particulier la reconnaissance du massacre de Thiaroye en 1944, et l’a invité à la deuxième édition de sa commémoration prévue le 1er décembre 2025 à Dakar.



Dans un message publié sur X, le président sénégalais a remercié Emmanuel Macron pour « l’accueil chaleureux » reçu à l’Élysée, soulignant que ce petit-déjeuner a permis de réaffirmer leur volonté commune de consolider les relations bilatérales dans plusieurs secteurs clés.



aps

