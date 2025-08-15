Bassirou Diomaye Faye attendu au Japon du 18 au 26 août pour la TICAD 9 et la Journée du Sénégal à l’Expo Osaka 2025

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra au Japon du 18 au 26 août 2025. Ce déplacement sera marqué par sa participation à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), un rendez-vous dédié au partenariat entre le Japon et l’Afrique, placé sous le signe de la coopération pour un développement durable et inclusif.



En marge de la TICAD, le Chef de l’État prendra également part à la Journée du Sénégal à l’Exposition universelle Osaka Kansai 2025, une occasion de présenter la Vision Sénégal 2050 ainsi que les opportunités économiques et sociales offertes par le pays.

