Menu
L'Actualité au Sénégal

Bassirou Diomaye Faye attendu au Japon du 18 au 26 août pour la TICAD 9 et la Journée du Sénégal à l’Expo Osaka 2025


Rédigé le Lundi 18 Août 2025 à 02:11 | Lu 39 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye effectuera une visite au Japon du 18 au 26 août 2025 pour participer à la TICAD 9 et à la Journée du Sénégal à l’Exposition universelle Osaka Kansai.


Bassirou Diomaye Faye attendu au Japon du 18 au 26 août pour la TICAD 9 et la Journée du Sénégal à l’Expo Osaka 2025

 

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra au Japon du 18 au 26 août 2025. Ce déplacement sera marqué par sa participation à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), un rendez-vous dédié au partenariat entre le Japon et l’Afrique, placé sous le signe de la coopération pour un développement durable et inclusif.

En marge de la TICAD, le Chef de l’État prendra également part à la Journée du Sénégal à l’Exposition universelle Osaka Kansai 2025, une occasion de présenter la Vision Sénégal 2050 ainsi que les opportunités économiques et sociales offertes par le pays.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags