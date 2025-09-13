Barkédji : un arbitre de navétanes décède dans un accident, un autre grièvement blessé

Un drame est survenu samedi soir à l’entrée de la commune de Barkédji. L’arbitre de navétanes Mamadou Marame Top a perdu la vie dans un accident de la route, tandis qu’un autre arbitre qui l’accompagnait a été grièvement blessé, a appris l’APS auprès d’Ousmane Ndiaye, président de la Zone de Barkédji affiliée à l’ODCAV de Linguère.



Les deux arbitres quittaient Barkédji à moto après avoir dirigé un match de navétane lorsqu’ils sont entrés en collision avec une charrette dépourvue de feu de signalisation. Quelques instants plus tard, un véhicule les a violemment heurtés, son chauffeur prenant la fuite après l’accident.



Le blessé a été évacué au centre hospitalier Magatte-Lô de Linguère par l’infirmier chef de poste de santé de Barkédji, tandis que le corps sans vie de Mamadou Marame Top a été acheminé à la morgue du même établissement.



aps



