Menu
L'Actualité au Sénégal

Barkédji : un arbitre de navétanes décède dans un accident, un autre grièvement blessé


Rédigé le Dimanche 14 Septembre 2025 à 10:36 | Lu 70 fois Rédigé par


À Barkédji, l’arbitre de navétanes Mamadou Marame Top est décédé dans un accident de la route, tandis qu’un autre arbitre a été grièvement blessé et évacué à Linguère.


Barkédji : un arbitre de navétanes décède dans un accident, un autre grièvement blessé

 

Un drame est survenu samedi soir à l’entrée de la commune de Barkédji. L’arbitre de navétanes Mamadou Marame Top a perdu la vie dans un accident de la route, tandis qu’un autre arbitre qui l’accompagnait a été grièvement blessé, a appris l’APS auprès d’Ousmane Ndiaye, président de la Zone de Barkédji affiliée à l’ODCAV de Linguère.

Les deux arbitres quittaient Barkédji à moto après avoir dirigé un match de navétane lorsqu’ils sont entrés en collision avec une charrette dépourvue de feu de signalisation. Quelques instants plus tard, un véhicule les a violemment heurtés, son chauffeur prenant la fuite après l’accident.

Le blessé a été évacué au centre hospitalier Magatte-Lô de Linguère par l’infirmier chef de poste de santé de Barkédji, tandis que le corps sans vie de Mamadou Marame Top a été acheminé à la morgue du même établissement.

aps
 




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags