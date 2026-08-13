L’affaire a pris une tournure judiciaire après une plainte déposée par une femme identifiée sous les initiales S. Gaye. Cette dernière aurait expliqué aux enquêteurs avoir découvert le mis en cause sur TikTok avant de prendre contact avec lui pour solliciter ses services.





Selon son récit, un rendez-vous aurait été fixé à Bargny. Le mis en cause l’aurait ensuite conduite vers une zone située du côté de Diamniadio, en lui présentant le déplacement comme nécessaire pour effectuer des pratiques mystiques.





La rencontre aurait toutefois dégénéré. La plaignante accuse le mis en cause d’avoir tenté de lui imposer des actes qu’elle refusait. Elle affirme également avoir été menacée et blessée au cours de la confrontation. Un certificat médical aurait fait état de plusieurs blessures.





Une deuxième affaire serait ensuite venue compliquer davantage la situation. Une autre femme, B. Diallo, aurait accusé le même homme d’avoir profité d’une séance présentée comme une consultation pour avoir un comportement déplacé à l’égard de sa fille.





Une grossesse aurait été constatée par la suite, donnant une dimension supplémentaire au dossier.





Alerté par les plaintes, le commissariat de Bargny aurait entrepris des recherches pour retrouver le mis en cause. Celui-ci aurait quitté la zone avant d’être finalement localisé à Touba.





Son arrestation a permis aux enquêteurs de procéder à son audition. Plusieurs déclarations auraient été recueillies dans le cadre de la procédure.





Les enquêteurs cherchent désormais à confronter les différentes versions et à déterminer précisément les circonstances des faits dénoncés.





L'affaire pourrait également permettre de vérifier si d'autres personnes ayant fréquenté le prétendu marabout ont été confrontées à des situations similaires.

