Bargny : 108 migrants interceptés lors d’une tentative de départ vers les Canaries


Jeudi 21 Août 2025


La DNLT et la Brigade Fluviomaritime de Bargny ont arrêté 108 migrants, dont 75 Sénégalais, qui tentaient de rallier les Canaries depuis la plage de Sococim Minam.


La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), en partenariat avec la Brigade Fluviomaritime de Bargny, a mis en échec une importante tentative d’émigration irrégulière.

L’opération, menée sur la plage de Sococim Minam, a permis d’intercepter 108 migrants qui s’apprêtaient à embarquer pour les îles Canaries. Parmi eux, 78 ont été arrêtés directement sur la pirogue, tandis que 31 autres ont été interpellés par le poste de police de Bargny alors qu’ils tentaient de rejoindre le rivage.

Les personnes arrêtées sont de différentes nationalités :

  • 75 Sénégalais

  • 31 Guinéens

  • 2 Maliens

  • 1 Nigérien

Selon leurs propres déclarations, les migrants avaient payé entre 300 000 et 600 000 FCFA pour ce voyage. Ils affirment avoir passé deux jours à bord, le départ ayant été retardé par un problème de carburant. Des tensions avaient même éclaté avant l’intervention des forces de l’ordre.

Deux organisateurs présumés ont également été arrêtés pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants, escroquerie et mise en danger de la vie d’autrui. Ils sont actuellement placés en garde à vue, l’enquête se poursuivant.

