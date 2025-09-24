Bakel : des familles relogées dans les écoles après la crue du fleuve Sénégal et de la Falémé





À Ballou et Arounda, deux villages du département de Bakel, plusieurs familles ont dû être relogées dans des établissements scolaires après l’inondation de leurs habitations causée par la montée du fleuve Sénégal et de la Falémé.



À Arounda, près de quatre concessions ont été submergées. Les habitants ont commencé à installer les sinistrés dans l’école primaire, les autres établissements, dont le collège et l’école coranique, ayant déjà été touchés par la crue. « Nous n’avons pour l’instant que l’école primaire pour accueillir ces familles. Aucune tente n’a encore été installée », a indiqué Boubacar Bathily, habitant du village.



La situation est similaire à Ballou, où les zones basses sont envahies par les eaux. Selon Bakary Niaghané, adjoint au maire de la commune, « cette fois-ci, les choses sont sérieuses. Arounda et Ballou sont inondés et les populations commencent à se déplacer vers les écoles ».



Les données publiées par la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) confirment la gravité de la crue. À la station de Bakel, le niveau du fleuve a dépassé la cote d’alerte de 55 cm, tandis qu’une hausse de 69 cm a été relevée sur la Falémé à la station de Kidira.



L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) prévoit, pour la période du 2 au 5 octobre 2025, des débits compris entre 3 884 et 5 014 m³/s à Bakel. Cette évolution pourrait entraîner un dépassement de la cote critique de 11 mètres d’ici le 5 octobre.

