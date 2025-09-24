Menu
Bakel : cinq villages de Ballou submergés par la crue du fleuve Sénégal et de la Falémé


Rédigé le Vendredi 3 Octobre 2025 à 14:57


À Bakel, les villages de Khoughany, Golmy, Yaféra, Ballou et Aroundou sont touchés par la crue du fleuve Sénégal et de la Falémé. Le maire lance un appel urgent à l’aide pour reloger les sinistrés.


Bakel : cinq villages de Ballou submergés par la crue du fleuve Sénégal et de la Falémé

 

La crue du fleuve Sénégal et de la Falémé a provoqué d’importants dégâts dans la commune de Ballou, département de Bakel, où cinq villages figurant parmi les plus exposés ont été atteints, a annoncé le maire Cheikh Camara.

« Les localités les plus touchées restent Khoughany, Golmy, Yaféra, Ballou et Aroundou. Situées dans la vallée du fleuve, elles sont régulièrement frappées par ces inondations », a-t-il expliqué.

Selon l’édile, de nombreuses concessions ont été envahies par les eaux, contraignant leurs occupants à se réfugier dans des écoles. Les forages de Khoughany et d’Aroundou sont également hors service, tandis que les sinistrés sont provisoirement relogés dans des établissements scolaires.

Cheikh Camara a exprimé ses inquiétudes face à une montée des eaux comparable, voire supérieure, à celle de l’an dernier. Il a lancé un appel pressant pour l’octroi de tentes afin d’abriter les familles déplacées.

« Nous disposons de terres fermes, mais il nous manque des tentes. Nous en avons un besoin urgent », a-t-il insisté.




