Bakel : cinq villages de Ballou submergés par la crue du fleuve Sénégal et de la Falémé





La crue du fleuve Sénégal et de la Falémé a provoqué d’importants dégâts dans la commune de Ballou, département de Bakel, où cinq villages figurant parmi les plus exposés ont été atteints, a annoncé le maire Cheikh Camara.



« Les localités les plus touchées restent Khoughany, Golmy, Yaféra, Ballou et Aroundou. Situées dans la vallée du fleuve, elles sont régulièrement frappées par ces inondations », a-t-il expliqué.



Selon l’édile, de nombreuses concessions ont été envahies par les eaux, contraignant leurs occupants à se réfugier dans des écoles. Les forages de Khoughany et d’Aroundou sont également hors service, tandis que les sinistrés sont provisoirement relogés dans des établissements scolaires.



Cheikh Camara a exprimé ses inquiétudes face à une montée des eaux comparable, voire supérieure, à celle de l’an dernier. Il a lancé un appel pressant pour l’octroi de tentes afin d’abriter les familles déplacées.



« Nous disposons de terres fermes, mais il nous manque des tentes. Nous en avons un besoin urgent », a-t-il insisté.

