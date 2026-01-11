Baisse officielle du prix du riz brisé : le kilogramme fixé à 300 francs CFA





Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, mardi, une diminution officielle du prix du riz brisé ordinaire. Le kilogramme, auparavant vendu à 350 francs CFA, est désormais fixé à 300 francs CFA, selon un communiqué transmis à l’APS.



Cette réduction de 50 francs CFA s’inscrit dans la volonté des autorités de renforcer le pouvoir d’achat des ménages tout en consolidant la sécurité alimentaire du pays. Le ministère précise que la mesure est entrée en application depuis le 6 janvier.



À Dakar, le nouveau prix est appliqué tel quel, tandis que dans les autres régions, il sera ajusté en fonction d’un coût supplémentaire lié au transport. Ce différentiel est déterminé par chaque Conseil régional de la Consommation, conformément aux règles en vigueur.



Le département en charge du Commerce indique que cette baisse fait partie des actions gouvernementales visant à garantir un approvisionnement régulier des populations en produits alimentaires essentiels. Le riz brisé ordinaire demeure en effet un aliment central pour plus de 90 % des ménages sénégalais.



Le ministère rappelle par ailleurs que tous les acteurs de la chaîne de distribution, notamment les importateurs, les grossistes et les détaillants, sont tenus de respecter le nouveau tarif. À cet effet, des opérations de contrôle renforcées seront menées sur les marchés afin d’assurer l’application effective de la mesure.



Toute infraction constatée exposera les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Le gouvernement affirme enfin qu’il continuera à suivre de près l’évolution des prix des denrées alimentaires et prendra, si nécessaire, d’autres dispositions pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

