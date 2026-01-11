Attaque d’un commando armé : la nuit de terreur vécue à Auchan Thiaroye

Il était environ 2 heures du matin lorsque plusieurs individus armés et cagoulés ont fait irruption dans l’enceinte du magasin. Arrivés à bord de véhicules, les assaillants semblaient parfaitement connaître les lieux. Après avoir neutralisé le vigile de service sous la menace de leurs armes, ils ont forcé une entrée secondaire, évitant ainsi les accès les plus surveillés.

Afin de semer la panique et dissuader toute intervention, les malfaiteurs ont tiré plusieurs coups de feu en l’air. Les détonations ont réveillé de nombreux habitants des quartiers environnants, plongeant la zone dans un climat de peur et de confusion.



À l’intérieur du magasin, le commando s’est attaqué aux caisses et aux coffres, emportant une somme d’argent dont le montant n’a pas encore été communiqué, ainsi que du matériel de valeur.



L’opération n’a duré que quelques minutes. Les assaillants ont quitté les lieux à vive allure avant l’arrivée des forces de l’ordre, alertées par des riverains. Sur place, les enquêteurs ont relevé des douilles de balles, des traces de pas et procédé à l’exploitation des images de vidéosurveillance.



Le vigile, profondément choqué, a été pris en charge, tandis que le magasin présentait d’importants dégâts matériels.



Grâce aux éléments recueillis, un premier suspect a été interpellé. Il serait soupçonné d’avoir joué un rôle déterminant dans la préparation de l’attaque, notamment en fournissant des informations sensibles sur la sécurité du site. Placé en garde à vue, il est actuellement entendu par les enquêteurs.



Les forces de sécurité poursuivent leurs investigations afin de démanteler l’ensemble du réseau impliqué dans cette attaque spectaculaire.



Cet événement a ravivé les inquiétudes des populations et des commerçants de la zone. En réponse, les autorités ont renforcé la présence sécuritaire dans le secteur de Thiaroye, avec des patrouilles régulières et un contrôle accru autour des grandes surfaces.



Les autorités assurent que tous les moyens nécessaires sont déployés pour interpeller les autres auteurs et les traduire devant la justice.

