Attaque armée sur l’axe Diakhaby–Coumboutourou : plusieurs biens emportés, aucune victime





Une attaque armée a été signalée vendredi sur l’axe routier reliant la localité de Diakhaby au site d’orpaillage de Coumboutourou, dans la commune de Bembou, département de Saraya, au sud-est du pays, selon une source sécuritaire.



D’après cette source, aucun décès n’a été enregistré lors de cet incident, même si les personnes visées ont vécu des moments de grande frayeur. Les auteurs de l’attaque seraient au nombre d’une dizaine.



Les victimes ont indiqué que les assaillants, qui s’exprimaient en langue locale, étaient munis d’un fusil, de machettes et de bâtons. Ils auraient emporté une somme estimée à 3 425 000 francs CFA ainsi que 13 téléphones portables avant de prendre la fuite.



Alertées, les forces de défense et de sécurité, regroupant des éléments de la compagnie de gendarmerie de Kédougou, de la brigade territoriale de Saraya, du GARSI et de l’ESIK, se sont rapidement rendues sur les lieux pour effectuer les constatations nécessaires.



Sur place, deux téléphones portables, quatre petits sachets contenant des produits prohibés ainsi qu’une moto dont le propriétaire n’a pas encore été identifié ont été retrouvés.



La même source sécuritaire signale qu’un autre incident similaire s’est produit le même jour dans la matinée à Séguékho, une localité du département de Saraya.



Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs et de faire toute la lumière sur ces événements.

