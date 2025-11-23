Menu
Attaque armée contre l’usine Oasis Drinks Africa à Porokhane : un agent de sécurité blessé


Rédigé le Samedi 29 Novembre 2025 à 10:48 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans la nuit du 29 novembre 2025, aux environs de 2 heures du matin, l’usine Oasis Drinks Africa, implantée à Porokhane dans le département de Nioro du Rip, a été la cible d’une attaque violente menée par une dizaine d’individus cagoulés et lourdement armés.


Selon les premiers éléments recueillis, les assaillants ont neutralisé le dispositif de sécurité du site avant de forcer le grillage pour accéder à l’intérieur de l’usine. Repérés par les agents de sécurité et les gendarmes en faction, ils ont aussitôt ouvert le feu, déclenchant un échange nourri de tirs.

Un agent de sécurité a été blessé au cours de l’affrontement. Il a été rapidement évacué au district sanitaire de Nioro du Rip pour y recevoir des soins appropriés. Son état, bien que jugé préoccupant sur le moment, serait actuellement stabilisé selon une source médicale.

Alerté dès les premiers instants, l’Adjudant-chef Souleymane Thior, commandant de la Brigade de Nioro, a mis en branle un dispositif de riposte et dépêché en urgence des éléments du Peloton d’intervention et de surveillance, qui ont lancé des patrouilles intensives pour quadriller toute la zone et tenter d’intercepter les malfaiteurs en fuite.

Pour l’heure, les motivations des assaillants restent inconnues. Les enquêteurs privilégient toutefois la piste d’une tentative de vol orchestrée par un groupe criminel bien organisé.

Une enquête judiciaire est ouverte pour retrouver les auteurs de cette attaque et déterminer les circonstances exactes des faits. Les forces de défense et de sécurité appellent toute personne disposant d’informations utiles à les contacter afin de faire avancer les investigations.



Lat Soukabé Fall

