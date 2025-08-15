Assemblée nationale : ouverture de la première session extraordinaire de 2025

Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a présidé lundi l’ouverture de la première session extraordinaire de l’année 2025. Cette convocation découle du décret 2025-12 du 31 juillet 2025, pris par le président de la République conformément aux articles 63 de la Constitution et 5 du Règlement intérieur de l’Assemblée.



Au programme, plusieurs projets de loi ont été déposés pour examen. Il s’agit notamment du projet de loi n°12-2025 portant création de l’Office national de lutte contre la corruption, du projet de loi n°13-2025 relatif au statut et à la protection des lanceurs d’alerte, du projet de loi n°14-2025 sur l’accès à l’information et du projet de loi n°15-2025 concernant la déclaration de patrimoine.



Le président Malick Ndiaye a pris acte du dépôt de ces textes et annoncé que la conférence des présidents se réunira prochainement afin de définir le calendrier des travaux en commission et en séance plénière.



