Assemblée nationale : les députés valident la composition des quatorze commissions permanentes





Les députés, réunis en séance plénière vendredi, ont approuvé à l’unanimité les listes des membres des quatorze commissions permanentes de l’Assemblée nationale, a constaté l’APS.



À l’issue du vote, le président de l’Assemblée nationale a officiellement annoncé la constitution des commissions et convoqué leurs membres à une réunion prévue à 15h30 pour la mise en place des bureaux.



Selon le député non-inscrit Moussa Hamady Sarr, de la coalition “Jàmm ak Njariñ”, cette étape marque “le début du travail parlementaire pour la session unique 2025-2026”.



De son côté, le député Ibrahima Mbengue, du parti PASTEF-Les Patriotes, a salué cette ratification, rappelant que “l’essentiel du travail législatif s’effectue au sein des commissions”.



Les quatorze commissions nouvellement constituées comprennent notamment celles des finances, des affaires économiques, de l’aménagement du territoire, du développement rural, du développement durable et de la transition écologique.



Elles englobent également les commissions de l’énergie et des ressources minérales, des lois, des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, de l’éducation, de la santé, ainsi que celles chargées de la comptabilité et du contrôle, et des délégations.



Pour rappel, les députés avaient déjà élu, le 15 octobre dernier, les membres du nouveau bureau de l’Assemblée nationale, à l’exception du président de l’institution, dont le mandat de cinq ans a débuté en 2024.



aps



