Assemblée nationale : élection du nouveau bureau pour l’année parlementaire 2025-2026





Réunis mercredi en session ordinaire unique, les députés ont procédé à l’élection du nouveau bureau de l’Assemblée nationale, dont ne fait pas partie le président de l’institution, élu en 2024 pour un mandat de cinq ans.



À l’ouverture de la session 2025-2026, Malick Ndiaye a rappelé que, selon le règlement intérieur, « le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature, tandis que les autres membres du bureau sont élus pour un an et peuvent être réélus ».



Il a indiqué avoir reçu la lettre de désignation du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, confirmant Mohamed Ayib Sélim Daffé comme président et Marie Angélique Mame Selbé Diouf comme vice-présidente.



Le groupe Takku Wallu Sénégal, principale formation de l’opposition, a reconduit Aïssata Tall à la présidence et Djimo Souaré à la vice-présidence de son groupe.



Concernant les vice-présidents, ils ont été choisis sur la base des listes soumises par les groupes parlementaires, en respectant la parité hommes-femmes exigée par la loi du 28 mai 2010.



La majorité Pastef-Les Patriotes a proposé sept vice-présidents :



Ismaëla Diallo Rocky Ndiaye Cheikh Thioro Mbacké Mbène Faye Samba Dang Oulimata Sidibé Mohamed Sall

Le groupe Takku Wallu Sénégal a obtenu un seul poste de vice-présidente, attribué à Racky Diallo (8ᵉ).



Les six secrétaires élus appartiennent également au groupe majoritaire : Maïmouna Bousso, Bacary Diédhiou, Ramatoulaye Bodian, Assane Diop, Daba Wagnane, et Cheikh Faye.



Enfin, la députée Aïcha Touré a été élue première questeure, tandis qu’Alphonse Mané Sambou occupe désormais le poste de deuxième questeur, tous deux issus de la majorité parlementaire.

