Assemblée nationale : élection du nouveau bureau pour l’année parlementaire 2025-2026


Les députés ont élu les nouveaux membres du bureau de l’Assemblée nationale pour un an. Le président, élu en 2024 pour cinq ans, reste en fonction.


Réunis mercredi en session ordinaire unique, les députés ont procédé à l’élection du nouveau bureau de l’Assemblée nationale, dont ne fait pas partie le président de l’institution, élu en 2024 pour un mandat de cinq ans.

À l’ouverture de la session 2025-2026, Malick Ndiaye a rappelé que, selon le règlement intérieur, « le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature, tandis que les autres membres du bureau sont élus pour un an et peuvent être réélus ».

Il a indiqué avoir reçu la lettre de désignation du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, confirmant Mohamed Ayib Sélim Daffé comme président et Marie Angélique Mame Selbé Diouf comme vice-présidente.

Le groupe Takku Wallu Sénégal, principale formation de l’opposition, a reconduit Aïssata Tall à la présidence et Djimo Souaré à la vice-présidence de son groupe.

Concernant les vice-présidents, ils ont été choisis sur la base des listes soumises par les groupes parlementaires, en respectant la parité hommes-femmes exigée par la loi du 28 mai 2010.

La majorité Pastef-Les Patriotes a proposé sept vice-présidents :

  1. Ismaëla Diallo

  2. Rocky Ndiaye

  3. Cheikh Thioro Mbacké

  4. Mbène Faye

  5. Samba Dang

  6. Oulimata Sidibé

  7. Mohamed Sall

Le groupe Takku Wallu Sénégal a obtenu un seul poste de vice-présidente, attribué à Racky Diallo (8ᵉ).

Les six secrétaires élus appartiennent également au groupe majoritaire : Maïmouna Bousso, Bacary Diédhiou, Ramatoulaye Bodian, Assane Diop, Daba Wagnane, et Cheikh Faye.

Enfin, la députée Aïcha Touré a été élue première questeure, tandis qu’Alphonse Mané Sambou occupe désormais le poste de deuxième questeur, tous deux issus de la majorité parlementaire.




