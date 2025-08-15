Arrestation à Kédougou pour association de malfaiteurs et proxénétisme

Le 9 août 2025, l’Antenne régionale de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a arrêté un homme à Kédougou pour association de malfaiteurs et proxénétisme.



L’opération a été déclenchée après un renseignement signalant l’arrivée, à Kharakhéna, d’une cinquantaine de jeunes filles nigérianes destinées à la prostitution. Les enquêtes ont révélé qu’elles étaient hébergées dans trois maisons appartenant au suspect, chacune louée à 2 000 FCFA par jour.



Lors de l’arrestation, les agents ont trouvé le mis en cause en compagnie de 34 jeunes filles nigérianes, dont une mineure. L’homme a reconnu louer près de 90 chambres dans ses trois propriétés, exclusivement à des prostituées, sans autorisation administrative.



Présenté au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kédougou le 12 août 2025, il devra répondre des faits qui lui sont reprochés.



