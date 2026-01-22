Après son sacre continental, Nicolas Jackson retrouve le Bayern Munich

Sacré champion d’Afrique avec la sélection sénégalaise dimanche dernier, Nicolas Jackson a rejoint son club, le Bayern Munich. L’attaquant a participé, vendredi, à la séance d’entraînement des Bavarois, selon des informations rapportées par Bild.



Dès son entrée sur la pelouse, le joueur a été chaleureusement applaudi par ses coéquipiers, un geste symbolique pour saluer son succès à la Coupe d’Afrique des nations. Il a également reçu un gâteau, scène relayée à travers plusieurs images diffusées sur les réseaux sociaux.



Ce retour à l’entraînement laisse entrevoir une reprise rapide de la compétition. Nicolas Jackson pourrait ainsi figurer dans le groupe appelé à affronter le FC Augsbourg ce samedi, dans le cadre du championnat allemand de Bundesliga.

