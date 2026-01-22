Menu
L'Actualité au Sénégal

Après son sacre continental, Nicolas Jackson retrouve le Bayern Munich


Rédigé le Samedi 24 Janvier 2026 à 12:07 | Lu 45 fois Rédigé par


Champion d’Afrique avec le Sénégal, Nicolas Jackson a repris l’entraînement avec le Bayern Munich et pourrait rapidement faire son retour à la compétition.


Après son sacre continental, Nicolas Jackson retrouve le Bayern Munich

Sacré champion d’Afrique avec la sélection sénégalaise dimanche dernier, Nicolas Jackson a rejoint son club, le Bayern Munich. L’attaquant a participé, vendredi, à la séance d’entraînement des Bavarois, selon des informations rapportées par Bild.

Dès son entrée sur la pelouse, le joueur a été chaleureusement applaudi par ses coéquipiers, un geste symbolique pour saluer son succès à la Coupe d’Afrique des nations. Il a également reçu un gâteau, scène relayée à travers plusieurs images diffusées sur les réseaux sociaux.

Ce retour à l’entraînement laisse entrevoir une reprise rapide de la compétition. Nicolas Jackson pourrait ainsi figurer dans le groupe appelé à affronter le FC Augsbourg ce samedi, dans le cadre du championnat allemand de Bundesliga.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags