Rédigé le Mardi 11 Novembre 2025


La communauté musulmane est invitée à assister à la 36e édition du Gamou El Hadji Idrissa Gaye, prévue le samedi 29 novembre 2025 aux Parcelles Assainies Unité 1, à Thiès (Sénégal).


Appel à la 36e édition du Gamou El Hadji Idrissa Gaye

Cet événement religieux, dédié à la commémoration de la naissance du Prophète Muhammad (PSL), est organisé par le Dahira Ashaboul Keuhfy, sous la direction spirituelle de son responsable moral, El Hadji Idrissa Gaye, et sous le ndigël de Serigne Mansour Sy, Khalife général des Tidjanes.

Bien que le Gamou national ait été célébré le 4 septembre 2025, plusieurs célébrations locales se tiennent à travers le pays pour perpétuer le message du Prophète (PSL) et renforcer les valeurs de foi, de paix et d’unité.

Le programme de cette 36e édition se déroulera comme suit :
   Le matin : Récital de Coran, animé par de grands maîtres coraniques et de jeunes talibés.
  À partir de 18h00 : Cérémonie officielle, marquée par des interventions religieuses, des prières et des chants spirituels.

À cette occasion, un grand message sera lancé à la communauté, un appel à la fraternité, à la cohésion sociale et au retour aux valeurs fondamentales de l’islam.

Sous la bénédiction de la famille d’El Hadji Idrissa Gaye, ce Gamou s’annonce comme un moment de ferveur, de réflexion et de partage spirituel, dans la paix et la dévotion.



