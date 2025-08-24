Apparition du croissant lunaire : le Gamou fixé au 4 septembre 2025 au Sénégal

La Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC) a annoncé, ce dimanche, que le croissant lunaire a été observé dans plusieurs localités du Sénégal. La déclaration a été faite à l’issue d’une réunion tenue à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS).



Selon la CONACOC, le lundi 25 août 2025 correspond au premier jour du mois lunaire de Rabbial Awal (Gamou ou Maouloud). La célébration du Gamou, marquant la naissance du Prophète Mohamed (PSL), aura lieu le jeudi 4 septembre 2025 sur l’ensemble du territoire national.



Cette décision a été prise après consultation des représentants de la Commission dans tout le pays, en concertation avec les familles religieuses et les imams des 14 régions et 46 départements.



Le Gamou demeure l’un des événements religieux majeurs au Sénégal, rassemblant chaque année des millions de fidèles dans les principales cités religieuses telles que Tivaouane, Kaolack (Médina Baye), Ndiassane et Touba.



dakaractu

