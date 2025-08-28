Allocations aux familles de victimes : le gouvernement instaure un versement immédiat de 10 millions FCFA





Le Ministère de la Famille et des Solidarités a annoncé de nouvelles mesures destinées à accélérer le versement des allocations aux familles des victimes décédées lors de la période pré-électorale de 2024.



Dans un communiqué publié le 24 août 2025, le ministère indique avoir pris ces décisions à la suite d’une rencontre avec le collectif des familles des victimes, tenue le 21 août dernier.



L’objectif est de simplifier et dynamiser le processus d’octroi des aides, notamment pour les familles endeuillées. Désormais, un versement immédiat de 10 millions de FCFA sera accordé aux ayants droit dès présentation d’un dossier allégé, sans attendre la finalisation du jugement d’hérédité.



Les pièces exigées sont :



le récépissé de dépôt de la demande de jugement d’hérédité,

une copie de la carte nationale d’identité,

le certificat de décès,

le certificat de genre de mort,

un procès-verbal signé par les ayants droit,

ainsi qu’une procuration désignant trois personnes chargées de recevoir l’allocation.

Le ministère a également dressé un bilan des mesures déjà mises en œuvre :



1 931 ex-détenus ont bénéficié d’une allocation de 500 000 FCFA chacun , soit plus d’un milliard de FCFA distribués,

127 blessés ont été pris en charge médicalement,

six familles de victimes ont déjà reçu une allocation de 10 millions de FCFA.

Le gouvernement prévoit de clôturer le dossier d’assistance aux ex-détenus d’ici fin septembre 2025 et invite les retardataires à déposer leur dossier au plus tard le 30 août 2025.



igfm



