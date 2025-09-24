Air Sénégal renforce sa flotte avec l’arrivée d’un troisième Airbus A320 le 10 octobre

Meta Description





Dans un communiqué publié ce vendredi 3 octobre, la compagnie Air Sénégal a annoncé la réception prochaine d’un troisième Airbus A320, prévue pour le 10 octobre. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de consolidation et d’expansion visant à améliorer la régularité de ses opérations et à soutenir la croissance de son réseau régional et intérieur.



Le plan d’action de la compagnie comprend plusieurs étapes importantes.

Renforcement de la flotte : le nouvel Airbus A320 viendra appuyer les dessertes régionales et répondre à la hausse de la demande en mobilité sur le continent africain.

Retour en service d’un ATR 72-600 : à la mi-octobre, un deuxième ATR 72-600 reprendra ses opérations pour consolider les vols domestiques. Cette reprise s’accompagnera d’un renforcement des équipages, trois pilotes – les commandants Yehya Hachem, Pape Mouhamadou Faye et Bouba Jammeh – ayant récemment obtenu leur qualification au grade de commandant de bord sur ce type d’appareil.

Extension du réseau intérieur : d’ici la fin de l’année, la livraison d’un troisième L410-NG permettra d’étendre et de densifier la couverture du réseau domestique.



Selon le communiqué, ces renforcements marquent une étape clé dans la mise en œuvre de la feuille de route d’Air Sénégal, qui mise sur la fiabilité, la proximité et une expansion progressive et maîtrisée pour consolider son rôle de transporteur national.

