Agenda national de transformation : de grands projets prêts à démarrer au Sénégal





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé en Conseil des ministres le démarrage prochain de plusieurs projets majeurs inscrits dans l’Agenda national de transformation (ANT).



Selon le communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi, ces initiatives constituent des projets structurants et figurent parmi les priorités du mandat présidentiel.



Parmi eux, figurent le Grand transfert d’eau, l’électrification et l’hydraulique rurales, la mise en place de l’identité numérique ainsi que la construction de la ligne ferroviaire Dakar–Tambacounda dans sa composante standard.



Le gouvernement entend également moderniser le parc automobile dédié au transport de marchandises et mettre en œuvre un programme destiné aux coopératives agricoles.



Le communiqué insiste sur le fait que la réalisation rapide de ces projets demeure une priorité absolue pour l’action gouvernementale.

