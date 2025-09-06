Affrontements à la prison de Mbour : trois détenus grièvement blessés après une fouille de routine

Un repas interrompu qui a tout déclenché

Les prisonniers, qui venaient à peine de commencer leur repas, auraient refusé de se soumettre à la fouille. Ce refus aurait rapidement dégénéré en altercation, révélant la tension permanente qui règne dans certains établissements pénitentiaires du pays.



Trois détenus blessés

Parmi les victimes, le détenu Mbothie a été atteint à la tête. Ses codétenus, Idy Guèye et Nar, souffriraient respectivement de blessures au genou et aux pieds. Tous ont été évacués pour recevoir des soins, mais l’incident relance le débat sur les conditions de détention et la gestion des fouilles.



Une situation qui interroge

Ces heurts ne sont pas un cas isolé. Dans plusieurs prisons sénégalaises, les tensions entre surveillants et détenus éclatent souvent lors des opérations de contrôle. Elles traduisent non seulement la méfiance des détenus face aux gardiens, mais aussi le climat de surpopulation et de frustration qui alimente la violence derrière les murs.



Un malaise carcéral persistant

Au-delà des blessures, cet épisode met en lumière un malaise plus profond du système carcéral sénégalais : manque de communication, absence de médiation, conditions de vie précaires et gestion souvent répressive des incidents. Des voix s’élèvent pour réclamer des réformes, afin que la prison ne soit pas seulement un lieu de sanction, mais aussi de réinsertion.

