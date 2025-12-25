Affaire du cambriolage de Mor Talla Fall : une perquisition fructueuse à Keur Massar

Cette descente, effectuée en étroite coordination avec le parquet, s’est déroulée dans une maison à étage en cours de finition, présentée par les enquêteurs comme l’un des principaux points d’ancrage du mis en cause. Sur place, les policiers ont procédé à la saisie d’importants biens matériels, soupçonnés d’avoir été acquis grâce aux fruits des activités criminelles.



Parmi les objets confisqués figurent un véhicule de marque BMW, immatriculé au nom de S. Nianghane, ainsi qu’un mobilier neuf et luxueux comprenant un salon beige de cinq places, une table à manger accompagnée de cinq chaises, et un réfrigérateur-congélateur grand modèle. Les enquêteurs ont également mis la main sur deux téléviseurs à écran plat de 65 pouces, flambant neufs, renforçant les soupçons d’un train de vie sans rapport avec les revenus déclarés du suspect.



Selon des sources proches du dossier, ces saisies constituent des éléments clés dans la procédure en cours. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’origine exacte des biens récupérés, d’identifier d’éventuels receleurs et de vérifier si le couple interpellé pourrait être impliqué dans d’autres cambriolages similaires enregistrés dans la capitale et sa banlieue.



Placés en garde à vue, S. Nianghane et B. Ly devraient être prochainement présentés au parquet pour les suites judiciaires appropriées. L’affaire, suivie de près par les habitants de Grand-Yoff et de Keur Massar, met une nouvelle fois en lumière la détermination des forces de sécurité à lutter contre la criminalité urbaine et le recel de biens volés.