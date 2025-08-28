Affaire de drogue au Plateau : cinq suspects déférés pour association de malfaiteurs et blanchiment





Le dossier de l’affaire est désormais presque bouclé. Ce jeudi 4 septembre 2025, cinq suspects seront présentés au Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar pour des faits d’association de malfaiteurs, détention de drogue, blanchiment de capitaux et tentative de corruption.



Une opération nocturne ciblée

Dans la nuit du 1er au 2 septembre, vers 00h30, la Brigade régionale des stupéfiants de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a mené une opération dans un appartement situé au Plateau, à Dakar. Cinq individus ont été interpellés lors d’une soirée dite « trap », dédiée à la consommation de stupéfiants.



La perquisition a permis de saisir 100 g de chanvre indien « skunk », 10 g de haschisch, un joint, un broyeur, neuf téléphones portables, plusieurs bijoux en or et quatre véhicules de luxe (Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, Nissan).



Refus de test urinaire

Durant leur audition, deux des mis en cause ont rejeté en bloc les accusations et refusé de se soumettre au test urinaire. Une posture qui pourrait fragiliser leur défense face aux éléments matériels jugés accablants par les enquêteurs.



Une tentative de corruption aggravante

Le dossier a pris une tournure plus grave lorsqu’un des suspects a tenté de corrompre le chef de la Brigade régionale des stupéfiants, en lui proposant 2 millions de FCFA pour obtenir la libération de son compagnon d’infortune. Cette tentative a renforcé les charges retenues contre eux.



Un récidiviste parmi les suspects

L’un des individus arrêtés est déjà connu de la justice. Il avait été condamné en 2021 à une peine de prison ferme dans une affaire liée à la drogue et impliquant le décès tragique d’une jeune femme lors d’une soirée privée. Par la suite, il avait également été interpellé à l’étranger pour des faits d’escroquerie et de violence domestique.



Une affaire révélatrice

Cette nouvelle arrestation met une fois de plus en lumière l’ampleur des réseaux de trafic et de consommation de drogue à Dakar. Le déferrement prévu ce jeudi constitue une étape déterminante dans un dossier qui alimente déjà un vif débat sur la justice et son rapport aux élites économiques et sociales.

