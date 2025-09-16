Accident mortel à Kounoune : le chauffeur condamné à six mois avec sursis, la famille dénonce une justice clémente

Le tribunal de Rufisque, délocalisé à Diamniadio, a rendu son verdict dans l’affaire de l’accident mortel survenu à Kounoune et ayant coûté la vie à Baye Dame Vilane, jeune conducteur de moto Jakarta. Le chauffeur du bus Tata 72 impliqué a été condamné à six mois de prison avec sursis.



L’annonce du jugement a suscité la colère de la famille du défunt. Mor Top, oncle de Baye Dame Vilane, déplore une procédure expédiée sans que les proches ne soient véritablement associés au procès. « Nous n’avons pas été informés à temps et n’avons pas été entendus. Aucun avocat n’était présent et aucun dédommagement n’a été prononcé. On dirait qu’il y a deux justices dans ce pays », a-t-il confié à Dakaractu.



L’accident avait provoqué une vive émotion à Rufisque, poussant des conducteurs de motos-taxis « thiak-thiak » à s’attaquer à plusieurs bus Tata, paralysant le transport en commun local. Le préfet Maguette Diouck avait alors présenté ses condoléances à la famille et appelé à la retenue.



Alors que Baye Dame Vilane a été enterré dans son village natal de Keur Malick, dans la région de Kaffrine, ses proches dénoncent une peine jugée trop clémente. L’absence d’indemnisation et le sentiment d’une justice inéquitable laissent un goût amer et renforcent leur impression de deux poids, deux mesures dans le traitement judiciaire.



📝dakaractu