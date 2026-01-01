Accident mortel à Kelle Guèye: images choc du camion renversé et des blessés

Les secours ont été rapidement alertés et sont intervenus sur les lieux. Plusieurs blessés ont été pris en charge et transportés vers les hôpitaux de Louga et de Dakar. Parmi eux, certains présentent des fractures multiples et des traumatismes sévères.



La victime décédée serait le conducteur de la moto, selon des riverains, mais cette information reste à confirmer par les autorités compétentes.



La portion de route de Kelle Guèye est régulièrement pointée du doigt pour sa dangerosité.



Excès de vitesse, dépassements risqués et circulation intense de camions et de motos en font un axe particulièrement périlleux. Les habitants dénoncent régulièrement le manque de signalisation et d’infrastructures adaptées pour sécuriser cette route.





« Ici, les camions roulent souvent très vite et les motos se faufilent partout. C’est un vrai danger pour tous les usagers », confie un témoin présent lors de l’accident.

La gendarmerie et les autorités routières ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les responsabilités exactes dans cet accident.



Elles rappellent aux conducteurs l’importance du respect du code de la route et de la prudence, en particulier sur les axes très fréquentés comme celui reliant Dakar à Saint Louis.



Cet incident tragique vient une fois de plus souligner les risques auxquels sont exposés les usagers de la route et la nécessité de renforcer la sécurité routière dans tout le pays.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, le camion circulait à vive allure lorsqu’il a voulu éviter la moto qui arrivait en sens inverse.Dans la manœuvre, le véhicule s’est déséquilibré et a fini sur le flanc, bloquant une partie de la route et semant la panique parmi les automobilistes et les passants.