Le bus transportant des militants en provenance de Koungheul, dans le centre-est du Sénégal, s’est renversé sur la route, provoquant 23 blessés. Selon les autorités locales et les premiers témoignages, toutes les victimes ont été rapidement prises en charge et évacuées vers des centres de santé pour recevoir les soins nécessaires.



Pour l’instant, aucun décès n’a été signalé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident et d’identifier les éventuelles causes de ce renversement. Les forces de l’ordre et les services de sécurité routière sont mobilisés pour sécuriser la zone et recueillir les éléments nécessaires à l’investigation.

