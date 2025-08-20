Accident à Sédhiou ce jeudi matin : un minibus fait deux tonneaux, passagers blessés





Ce jeudi matin, vers 6h35, un grave accident s’est produit sur la Route nationale n°4 (RN4), au niveau du village de Demba Ndiado, situé à environ deux kilomètres de Sénoba.



D’après les premières informations, un minibus en provenance de Kolda a subi une défaillance mécanique à la suite de la perte de son pneu avant. Le chauffeur a alors perdu le contrôle du véhicule, qui a effectué deux tonneaux avant de s’immobiliser hors de la chaussée.



Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été signalée. Toutefois, plusieurs passagers ont été blessés et transportés d’urgence à l’hôpital de Bounkiling pour y recevoir les soins nécessaires.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. En attendant, les autorités locales appellent les usagers de la route à faire preuve de vigilance accrue, surtout en cette période de forte circulation.

