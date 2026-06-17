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Abdoul Madjib Guèye nommé Premier Président de la Cour des Comptes


Rédigé le Mercredi 17 Juin 2026 à 09:36 | Lu 36 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye a nommé Abdoul Madjib Guèye Premier Président de la Cour des Comptes. Il succède à Mamadou Faye, admis à la retraite.


Abdoul Madjib Guèye nommé Premier Président de la Cour des Comptes
Par décret n° 2026-1177 en date du 16 juin 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a nommé Abdoul Madjib Guèye au poste de Premier Président de la Cour des Comptes.
Conseiller Maître de classe exceptionnelle, Abdoul Madjib Guèye exerçait jusqu’à présent les fonctions de Président de la Chambre des Entreprises publiques au sein de cette institution.
Il succède à Mamadou Faye, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
L’annonce de cette nomination figure dans un communiqué de la Présidence de la République signé par le ministre, Secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba.


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