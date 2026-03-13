ANACIM : une forte houle attendue sur plusieurs côtes du Sénégal à partir de vendredi

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé l’arrivée d’une houle importante qui devrait toucher certaines zones côtières du Sénégal à partir de vendredi.
Selon un bulletin météorologique spécial publié par l’agence, des vagues pouvant dépasser 2,5 mètres sont attendues dès 8 heures sur la Grande-Côte, notamment entre Dakar et Saint-Louis, ainsi que dans la zone de Dakar.
Le phénomène devrait également s’étendre en direction de la Petite-Côte, en progressant jusqu’à environ 80 kilomètres au large de cette partie du littoral.
Selon un bulletin météorologique spécial publié par l’agence, des vagues pouvant dépasser 2,5 mètres sont attendues dès 8 heures sur la Grande-Côte, notamment entre Dakar et Saint-Louis, ainsi que dans la zone de Dakar.
Le phénomène devrait également s’étendre en direction de la Petite-Côte, en progressant jusqu’à environ 80 kilomètres au large de cette partie du littoral.