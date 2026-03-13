ANACIM : une forte houle attendue sur plusieurs côtes du Sénégal à partir de vendredi

Rédigé le Lundi 16 Mars 2026 à 15:48 | Lu 70 fois Rédigé par Rédaction

L’ANACIM annonce l’arrivée d’une houle dangereuse pouvant dépasser 2,5 mètres sur la Grande-Côte et à Dakar à partir de vendredi matin.