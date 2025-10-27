AIBD : Arrestation d’un suspect clé dans le meurtre de Kassim Houna, recherché par Interpol

L’affaire a connu un tournant spectaculaire cette semaine. Grâce à la notice rouge, les agents du commissariat spécial de l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) ont intercepté Lopes alors qu’il revenait du Cap-Vert à bord d’un vol Air Sénégal. Le mis en cause ne comptait pas s’attarder au Sénégal : Dakar n’était pour lui qu’une simple escale avant un vol à destination du Maroc, selon les informations recueillies.



Sitôt interpellé, Lopes a été conduit au Bureau central national (BCN) d’Interpol à Dakar pour procédure.



Le parquet général l’a ensuite placé sous écrou extraditionnel, une mesure lourde applicable aux personnes recherchées par un État étranger. Il est poursuivi pour :



enlèvement et séquestration suivis de mort commis en bande organisée,

​participation à une association de malfaiteurs préparant un crime.



Des qualifications pénales graves qui montrent la complexité et la gravité du dossier.



Alertées de l’arrestation, les autorités judiciaires françaises s’apprêtent à formuler officiellement une demande d’extradition. Si elle aboutit, Lopes sera transféré en France pour être jugé dans l’affaire du meurtre de Kassim Houna.



Cette arrestation marque une étape importante dans une enquête qui avait franchi les frontières et mobilisé plusieurs services internationaux. Elle illustre aussi la coopération croissante entre Interpol et les autorités sénégalaises, particulièrement vigilantes dans le contrôle des flux migratoires au niveau de l’AIBD.

