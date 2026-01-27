À Thiès, un oncle agresse son neveu pour un mobile insolite

Selon les informations recueillies sur place, le différend a débuté après la disparition de plusieurs coqs appartenant à la basse-cour familiale. Convaincu que son neveu en était responsable, l’oncle, identifié comme A. Niang, a confronté verbalement son neveu M. Niang, avant que la situation ne dégénère en violences physiques.





La communauté locale, habituée aux disputes familiales, a été choquée par la gravité de l’incident, qui aurait pu avoir des conséquences encore plus graves. Les images diffusées sur les réseaux sociaux ont rapidement attiré l’attention et suscité des débats sur la montée des conflits intrafamiliaux dans la région.



Alertée par la famille de la victime, la police de Thiès est rapidement intervenue. L’oncle a été interpellé et placé sous mandat de dépôt en attendant la procédure judiciaire. L’affaire a été saisie par le tribunal d’instance de Thiès, avec des poursuites pour violences, voies de fait et menaces de mort.





La victime, quant à elle, a été prise en charge par sa famille et bénéficie d’un suivi médical et psychologique.



Ce fait divers met en lumière un phénomène préoccupant : la banalisation des conflits familiaux et leur escalade en violence physique. Dans certaines communautés, de petits différends, parfois liés à des biens matériels de faible valeur, peuvent rapidement dégénérer en incidents graves.





Les autorités locales appellent à la prudence et au dialogue familial, tout en rappelant que les actes de violence sont sévèrement sanctionnés par la loi sénégalaise.

