À Thiès, Babacar Diop appelle la jeunesse à incarner les valeurs nationales





À l’occasion de la Semaine nationale de la jeunesse organisée à Thiès, le maire Babacar Diop a prononcé une allocution marquée par un appel fort en direction de la jeunesse et un hommage à l’intérêt accordé à la ville par les autorités nationales.



Face à un public composé de responsables administratifs, d’acteurs de jeunesse et de nombreux citoyens, il a souligné l’importance des jeunes dans la construction de l’avenir du pays. Il a également salué l’attention particulière portée à Thiès, notamment à travers les visites annoncées du président Bassirou Diomaye Faye, perçues comme un signe d’estime envers cette ville stratégique.



Le choix de Thiès pour accueillir cette édition a été présenté comme une reconnaissance de son rôle historique et de son engagement. Le maire a décrit la ville comme un symbole fort des valeurs nationales, insistant sur son attachement au patriotisme.



Au cours de son intervention, il a mis l’accent sur la nécessité de renforcer les valeurs morales et civiques chez les jeunes. Selon lui, la construction d’une nation repose d’abord sur des bases éthiques solides, dans un contexte où les repères citoyens tendent à s’affaiblir. Il a ainsi plaidé pour une société fondée sur la paix, la cohésion et le respect mutuel.



S’adressant directement à la jeunesse, il a insisté sur son rôle déterminant pour l’avenir du pays, l’invitant à s’appuyer à la fois sur les traditions spirituelles et sur les exigences de la modernité. Il a évoqué l’héritage de figures religieuses telles que Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy, Cheikh Ibrahima Niass et Hyacinthe Thiandoum, présentées comme des sources d’inspiration face aux défis actuels.



Il a également mis en avant la portée éducative de cette semaine, la qualifiant d’espace d’apprentissage du civisme et du patriotisme. Dans ce cadre, il a salué les performances de l’équipe nationale de football, vue comme un exemple d’engagement et de dépassement.



Enfin, en évoquant les valeurs liées au sport telles que le respect, l’excellence et la persévérance, il a encouragé les jeunes à les intégrer dans leur parcours. Clôturant son discours, le maire a exprimé sa reconnaissance envers le chef de l’État, tout en rappelant l’identité singulière de Thiès, attachée à ses principes et à son sens de la loyauté.

