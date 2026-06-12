À 100 ans, Abdoulaye Wade adresse un message à la jeunesse

Au lendemain de la célébration de ses 100 ans, l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est sorti de sa réserve pour s’adresser aux Sénégalais à travers une vidéo diffusée par la RTS.

L’ex-chef de l’État, qui s’exprime rarement en public depuis son départ du pouvoir en 2012, a évoqué avec simplicité cette étape marquante de sa vie. Il a indiqué ne pas avoir imaginé atteindre un tel âge, tout en constatant qu’il est aujourd’hui centenaire.

Profitant de cette prise de parole, Abdoulaye Wade a également adressé un message à la jeunesse sénégalaise et africaine. Il a invité les jeunes à faire du travail une valeur centrale, insistant sur l’importance de l’effort et de la persévérance.

Ce message, qu’il présente comme un héritage destiné aux nouvelles générations, s’adresse à ceux qu’il désigne régulièrement comme ses enfants et ses petits-enfants.

