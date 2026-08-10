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80 000 FCFA contre des produits jamais livrés : la propriétaire d’un compte TikTok arrêtée


Rédigé le Mercredi 12 Août 2026 à 17:02 | Lu 168 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Division spéciale de cybersécurité (DSC) de la Police nationale a procédé à l’arrestation de la propriétaire du compte TikTok « mini-marché Sn », soupçonnée d’avoir mis en place une vaste opération d’escroquerie en ligne.


80 000 FCFA contre des produits jamais livrés : la propriétaire d’un compte TikTok arrêtée

Selon les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, la mise en cause proposait sur TikTok différents packs de produits alimentaires, notamment des boissons, à des prix de 58 000 et 80 000 francs CFA. Elle diffusait régulièrement des vidéos présentant les marchandises afin d’attirer de potentiels clients.
 

Le mode opératoire présumé était particulièrement simple. Après avoir convaincu un client de passer commande et reçu le paiement par transfert d’argent, la vendeuse bloquait immédiatement la victime et supprimait ensuite les échanges. Plusieurs personnes auraient ainsi été piégées à travers ce procédé.
 

Alertés par plusieurs plaintes et signalements publiés sur les réseaux sociaux, les enquêteurs de la DSC ont ouvert des investigations qui ont conduit à l’arrestation de la suspecte mardi.
 

Placée en garde à vue, elle devrait être confrontée aux différentes plaintes enregistrées dans cette affaire. Parmi les victimes présumées figureraient notamment des personnes basées à Thiès.
 
L’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des victimes, de déterminer le montant total des sommes encaissées et de faire toute la lumière sur cette affaire d’escroquerie présumée via TikTok.



Lat Soukabé Fall

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