6 millions F CFA détournés ? L’affaire d’un maître coranique secoue Thiès

Selon le commerçant, tout a commencé lorsque M. Diouf s’est rendu dans sa boutique pour acheter des parfums. Rapidement, un lien s’est tissé entre les deux hommes. « Il m’a ensuite demandé de venir lui rendre visite avec une pintade. Chez lui, il m’a proposé des prières pour mon commerce et ma protection. Il m’a fait revenir une deuxième fois et m’a donné des bains mystiques sur sa terrasse. Depuis, je lui donnais tout l’argent qu’il me demandait. J’ai même vendu mon terrain à 2 millions F CFA pour les lui remettre. Il m’a hypnotisé, je n’étais plus conscient », a déclaré A. Fall.





De son côté, le maître coranique a nié les faits : « Ces accusations sont fausses. Je ne lui ai jamais donné de bains mystiques. Je lui ai seulement remis des amulettes fabriquées à base de versets coraniques. L’argent qu’il m’a remis ne dépasse pas 200 000 F CFA », s’est défendu M. Diouf.



Le procureur de la République a souligné que les faits dénoncés étaient récurrents et que l’infraction de charlatanisme pouvait s’ajouter à celle d’escroquerie, étant donné que l’intention du prévenu était manifeste. Il a requis un an de prison, dont huit mois ferme, contre M. Diouf.





Le tribunal a mis l’affaire en délibéré, la décision étant attendue prochainement.

