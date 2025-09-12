512 agents de sécurité de proximité formés et certifiés à Thiès

Le vendredi 12 septembre 2025, 512 agents de sécurité de proximité ont été officiellement certifiés à l’issue d’une formation de recyclage dispensée au centre d’entraînement tactique n°7 Capitaine Mbaye Diagne, à Thiès.



La cérémonie de remise des attestations s’est poursuivie par une démonstration de self-défense. Les agents, vêtus de leur tenue habituelle composée d’un polo et d’un pantalon kaki, ont présenté diverses techniques d’arts martiaux apprises durant leur stage. Ces exercices mettaient en avant des méthodes destinées à neutraliser un adversaire sans intention de lui infliger des blessures, alliant efficacité et discipline.

