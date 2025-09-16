🚨 Kédougou : Risque élevé de débordement du fleuve Gambie après de fortes pluies

L’adjoint au préfet de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye, a mis en garde les populations, jeudi, contre un risque élevé de débordement du fleuve Gambie, conséquence des fortes pluies tombées ces derniers jours et de nouvelles précipitations annoncées.



Selon lui, la situation pourrait provoquer des inondations dans les zones riveraines, touchant aussi bien les habitations que les terres agricoles.



“L’intensité actuelle rapproche la situation du seuil d’alerte rouge. La cellule orageuse se déplace lentement vers Tambacounda”, a-t-il averti.



Il appelle les habitants à suivre les bulletins météo et les consignes des autorités locales, en évitant les traversées et les abords du fleuve où le courant est jugé très dangereux.



Un plan de sauvegarde communal déjà activé

Un plan de gestion intégré des inondations est en cours de mise en œuvre à Kédougou, qui fait partie des communes pilotes du projet national.



Un site d’accueil des sinistrés a été identifié et des motopompes sont disponibles pour renforcer la réaction d’urgence.



“L’objectif premier est d’éviter des pertes en vies humaines et de rester en alerte pour diffuser la bonne information auprès des populations”, a expliqué l’adjoint au préfet.



📌 Les autorités insistent sur la vigilance et la réactivité afin d’anticiper les conséquences de la montée des eaux du fleuve Gambie.

