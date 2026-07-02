💥 « Nous avons vécu l'enfer » : un 12e Gaïndé raconte tout sur la prison marocaine

Rédigé le Jeudi 2 Juillet 2026 à 19:17 | Lu 53 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Le silence est enfin brisé. Dans un témoignage bouleversant, un 12e Gaïndé revient sur les moments les plus sombres de sa détention au Maroc. Arrestation, conditions de vie difficiles, peur, incertitudes et espoir de retrouver sa famille : il raconte, sans détour, ce que lui et ses compagnons ont réellement vécu derrière les barreaux. Un récit poignant qui lève le voile sur une épreuve encore méconnue du grand public.



