|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Arretéé et Blessée devant l'assemblée l'ex deputé Maimouna séne retrace le film 02/07/2026 Assemblée générale de la Chambre de commerce de Thiès : les acteurs saluent une rencontre placée sous le signe de la transparence 01/07/2026 Thiès Nord : le mouvement Massla équipe 22 ASC et appelle à zéro violence dans les navétanes 29/06/2026 DÉCLARATION DE L’ALLIANCE POUR LA RÉPUBLIQUE (APR) 27/06/2026 Thiès : Plan International et la Convention des Jeunes Reporters outillent les journalistes sur la protection des enfants à l’ère du numérique 24/06/2026
L'Actualité au Sénégal
💥 « Nous avons vécu l'enfer » : un 12e Gaïndé raconte tout sur la prison marocaine
Rédigé le Jeudi 2 Juillet 2026 à 19:17 | Lu 53 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
Le silence est enfin brisé. Dans un témoignage bouleversant, un 12e Gaïndé revient sur les moments les plus sombres de sa détention au Maroc. Arrestation, conditions de vie difficiles, peur, incertitudes et espoir de retrouver sa famille : il raconte, sans détour, ce que lui et ses compagnons ont réellement vécu derrière les barreaux. Un récit poignant qui lève le voile sur une épreuve encore méconnue du grand public.
Lat Soukabé Fall
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Jeudi 2 Juillet 2026 - 19:15 « Rejoins-moi derrière les maisons » : une dispute autour d'un ludo finit dans le sang
|
Jeudi 2 Juillet 2026 - 19:10 Après avoir épousé une seconde femme, il est accusé d'avoir volé la parure en or de son ex-épouse
Actualité à Thiès
Nouvelle Ville de Thiès : des documents falsifiés sèment l'inquiétude
Lat Soukabé Fall - 02/07/2026 - 0 Commentaire
La Direction générale de la réglementation des constructions et de l'habitat (DGRCH) a lancé une alerte à l'attention des citoyens concernant la circulation d'un faux document relatif à l'acquisition...
Thiès : les autorités sanitaires traquent les mauvaises pratiques alimentaires
Lat Soukabé Fall - 19/06/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Drame à Oussouy: Le film de l’horreur retracé, Ibrahima Diatta décapite son voisin Kanka Valentin Diatta
Hanne Abou - 02/07/2026 - 0 Commentaire
Le corps de la victime a été transféré à la morgue du centre de santé d’Oussouye par ambulance pour autopsie. Pendant ce temps, les gendarmes poursuivent leurs investigations afin de déterminer les...
Révision constitutionnelle : Maimouna Sène revient sur son arrestation et appelle à privilégier le référendum
Hanne Abou - 02/07/2026 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com