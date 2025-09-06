🌧️ Dakar : de fortes pluies paralysent la circulation au centre-ville

Les fortes pluies tombées ce mardi matin sur Dakar ont transformé plusieurs points bas de la voirie urbaine en véritables bassins provisoires, perturbant lourdement la circulation automobile, notamment vers le centre-ville.

La Médina fortement touchée

Au niveau de l’intersection proche du siège de la Radiodiffusion Télévision du Sénégal (RTS), en plein cœur de la Médina, les eaux de ruissellement se sont accumulées dans la zone la plus basse, rendant le passage difficile pour les automobilistes et le Bus Rapid Transit (BRT). Face à la situation, la police de la circulation a dû fermer partiellement l’axe, contraignant les conducteurs à de longs détours par le boulevard du Président Mamadou Dia, jusqu’à l’agence principale de la BCEAO.



Le trafic ralenti sur plusieurs artères

Si le BRT parvient malgré tout à maintenir ses rotations, des eaux stagnantes subsistent sur certains tronçons de son parcours. Sur l’avenue Blaise Diagne, entre le stade Iba Mar Diop en réfection et l’agence Poste Médine, l’accumulation des eaux issues du marché Tilène a provoqué de sérieux ralentissements et des bouchons. Les piétons, pour leur part, ont dû se frayer un passage en pataugeant dans les flaques.



Un réseau d’assainissement mis à rude épreuve

Pour rejoindre le centre-ville, de nombreux automobilistes n’avaient d’autre choix que d’emprunter les ruelles de la Médina, elles-mêmes envahies par les eaux. Cette situation illustre une nouvelle fois les limites du système de drainage et d’assainissement de Dakar, dont l’entretien et la gestion relèvent de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE).



📌 aps



